MONTE MARENZO, MINORANZA CRITICA: “SU CASA CORAZZA EVITARE LO SCONTRO”

MONTE MARENZO – La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e il Comune di Monte Marenzo sono coinvolti in un contenzioso legale in seguito all’esclusione, da parte della Comunità Montana, di un progetto proposto dall’amministrazione della sindaca Paola Colombo. La proposta, da circa un milione di euro, riguardava la trasformazione di Casa Corazza in un centro di servizi per persone fragili e giovani, grazie alla collaborazione con la cooperativa Lo Specchio Magico.

Nonostante il punteggio elevato ottenuto dal progetto, la giunta ha scelto di non finanziarlo, favorendo altri interventi. Il Comune della Valle San Martino ha quindi presentato ricorso, chiedendo trasparenza e spiegazioni, ma la nuova giunta dell’ente ha deciso di resistere per vie legali, avviando così un procedimento.

In merito alla vicenda e al ricorso promosso dal Comune di Monte Marenzo contro la Comunità Montana, il gruppo di minoranza del comune ha ritenuto di esprimere alcune considerazioni. A criticare l’operato della sindaca Colombo è il consigliere capogruppo Ivan Raveglia: “Su una questione così rilevante, sia sul piano istituzionale che politico, non c’è stato ancora alcun confronto con l’assemblea. La maggioranza ha deciso autonomamente di alimentare lo scontro politico, senza preventivamente informare né coinvolgere il Consiglio.”

“La documentazione relativa al ricorso – prosegue Raveglia – sta giungendo solo ora alla minoranza. Non siamo ancora intervenuti pubblicamente proprio perché su una questione così delicata riteniamo di doverci muovere in modo cauto e responsabile, prendendoci il tempo necessario per approfondire con cognizione di causa. Prima di esporci attendiamo di conoscere anche le difese della Comunità Montana”.

“Stiamo, altresì, cercando di capire perché si sia scelta la strada del ricorso straordinario al Capo dello Stato – notoriamente più lento e articolato – in luogo del più celere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale”, aggiunge Marco Sangiorgio.

Conclude, infine, il consigliere Michele Genna, precisando: “Non siamo chiaramente schierati con nessuno, ma riteniamo che l’interesse di Monte Marenzo si tuteli meglio con un approccio più cauto, condiviso e soprattutto ragionato. Sarebbe stato opportuno attendere ulteriori sviluppi prima di assumere posizioni pubbliche così nette”.

La minoranza seguirà attentamente l’evolversi della vicenda, rimanendo disponibile e auspicando un prossimo confronto interno in consiglio, il prima possibile.