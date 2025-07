MONTE MARENZO PIANGE RENATO CAROLI, ANIMA DELLA POLISPORTIVA

MONTE MARENZO – Un grave lutto ha colpito la comunità di Monte Marenzo, profondamente scossa dalla morte improvvisa di Renato Caroli, 65 anni, per lungo tempo presidente della Polisportiva del paese.

L’uomo si trovava in vacanza in Toscana quando è stato probabilmente colpito da un malore fulminante; inutile l’intervento dei soccorsi, che ne hanno dovuto constatare il decesso.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato incredulità e dolore tra coloro che lo conoscevano. Caroli era una figura molto stimata in tutta la provincia di Lecco, apprezzata per l’impegno instancabile e la passione con cui aveva guidato la Polisportiva, contribuendo a promuovere i valori genuini dello sport e a far crescere intere generazioni di giovani.

L’uomo aveva legato il suo nome a uno dei tornei giovanili più amati e seguiti della Valle San Martino: il “Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli”. Anche nelle ultime edizioni, ne aveva curato l’organizzazione con entusiasmo e precisione, affiancato dall’amico e collaboratore Angelo Fontana.