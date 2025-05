MONTE MARENZO: VIA PER SAN GREGORIO CHIUSA DOPO UN INCIDENTE

CISANO BERGAMASCO (BG) – A causa di un incidente stradale a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, che ha danneggiato di un tratto di guard-rail nei pressi del confine territoriale con il comune di Monte Marenzo, la via per San Gregorio è stata chiusa totalmente al transito veicolare.

La chiusura sarà fino a sabato 31 maggio e comunque fino alla conclusione dei lavori di ripristino della barriera stradale.

In conseguenza della chiusura, la strada provinciale 178 a Monte Marenzo risulta temporaneamente a fondo chiuso in prossimità del confine comunale con Cisano Bergamasco.