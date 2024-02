MONTE RESEGONE: UN VIDEO PER INNAMORARSI DELLE SUE CRESTE

Carissima redazione,

innamorarsi del monte Resegone è molto facile. Basta aver visto un bellissimo tramonto o un cielo stellato dalla vetta per aver voglia di risalirci di nuovo il più presto possibile.

Io e Mattia Antonelli abbiamo montato un video in cui descriviamo il percorso per arrivare in cima, la bellezza delle sue creste, i bellissimi scorci sulla città di Lecco.

Con i nostri droni sorvoleremo le sue creste illuminate dal tramonto, i canaloni ricoperti di neve, la croce Alta 10 metri sulla vetta, il rifugio Azzoni Ammirando panorami che lasciano senza parole.

Rino Santo