MONTEMEZZO. GRANDE INCENDIO NEI BOSCHI, AL LAVORO I POMPIERI

MONTEMEZZO (CO) – Nella serata di ieri, 5 marzo, è stato segnalato un incendio boschivo di notevoli dimensioni nel comune di Montemezzo (CO), in località Montalto.

Le fiamme, che hanno interessato una vasta area di vegetazione, hanno richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco.

Operative diverse squadre di soccorso provenienti dai distaccamenti di Dongo, Morbegno e Menaggio, insieme a rinforzi dal distaccamento di Bellano, che hanno lavorato senza sosta per contenere l’incendio e proteggere le diverse abitazioni presenti nell’area …

