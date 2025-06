MONTI E ZITARI CAMPIONI COL LECCO U15: UN TRIONFO CHE PARTE DA LONTANO

VITERBO – Una giornata memorabile per il calcio giovanile, soprattutto per due giovani talenti cresciuti con i colori biancorossi del Sala Galbiate 1974: Nicholas Monti e Alessandro Zitari.

I due ragazzi, entrambi classe 2010, si sono laureati Campioni d’Italia nella categoria Giovanissimi Under 15 di Serie C, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della Calcio Lecco 1912 nella finale disputata ieri a Viterbo contro il Renate.