VALMADRERA – Sono iniziati i lavori per il restauro conservativo del Monumento ai Caduti in via Alessandro Manzoni a Valmadrera, al fine di onorare la luminosa memoria dei Caduti per la Patria.

Si tratta di un importante intervento attuato grazie a una collaborazione tra l’Associazione Gruppo Alpini Valmadrera, Sezione di Lecco, e il Comune di Valmadrera, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale numero 103 del 22.09.2021, con cui l’Amministrazione ha accolto la loro proposta che vuole tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta.

I lavori sono diretti dall’architetto Eugenio Guglielmi e condotti dalla ditta La Torre Restauri di Moretti Antonio Conservazione e Restauro Opere d’Arte, con la supervisione dei restauratori abilitati Antonio Moretti e Paola Moretti. Gli interventi dureranno circa quaranta giorni, tenendo conto anche dei tempi tecnici necessari per le operazioni legate alle modalità di utilizzo di prodotti specifici per il restauro che necessitano di tempi di posa.

Il sindaco spiega che era emersa la necessità di intervenire sia sulle parti in lega di rame che sulle parti in materiale lapideo. Nello specifico le superfici lapidee risultano alterate nelle cromie originarie e mancano alcune stuccature, mentre le parti in lega hanno la patina coperta da depositi organici e risultano opache. L’intervento generale consisterà nella pulizia e nell’eliminazione degli elementi di degrado per restituire alla cittadinanza il Monumento, recuperato e conservato, per mantenere in vita il simbolo dell’opera.