MONZA-RESEGONE. NELL’EDIZIONE DEL CENTENARIO DEBUTTA LA STAFFETTA

MONZA – Celebra i suoi 100 anni la Monza Resegone, storica competizione podistica che parte dall’Arengario di Monza per arrivare al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul monte Resegone. Si correrà il 22 giugno la 62esima edizione con una grande novità: la possibilità di correre la gara sia in versione “Classic” che “Relay”.

La Monza Resegone festeggia 100 anni e si prepara a una celebrazione epica. Nell’anno della 62ª edizione, che si correrà sabato 22 giugno, raddoppia l’emozione e il fascino della storica gara organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi che porta gli appassionati della corsa dall’Arengario, nel centro di Monza, fino al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul Monte Resegone.

Oltre alla versione ‘Classic’ a squadre di tre persone, in occasione del suo centenario la Monza Resegone inaugura infatti una nuova versione della competizione, che si potrà correre in modalità ‘Relay’. Una staffetta a squadre nella quale tre atleti si daranno il cambio, percorrendo rispettivamente 15,3 Km (da Monza a Osnago), 15,7 Km (da Osnago a Olginate) ed infine i 12,2 Km che separano Olginate dal Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi.

La Monza Resegone ‘Classic’ si svolgerà con la sua consueta grandiosità su questo percorso emozionante – 42 km per 1.000 metri di dislivello – che continua ad attrarre atleti di ogni generazione.

Come da tradizione, le squadre di appassionati saranno composte da 3 atleti ciascuna: solo uomini, solo donne o miste, sia nella versione ‘Classic’ che nella ‘Relay’. Per iscriversi è necessario accedere alla piattaforma https://api.endu.net/r/i/87659. Per le iscrizioni ricevute entro il 28 febbraio 2024 la quota d’ingresso rimarrà immutata rispetto allo scorso anno.

Tutte le informazioni dettagliate sui regolamenti e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.monzaresegone.it e www.alpinistimonzesi.it oltre che sui siti delle società che quest’anno concorrono all’organizzazione della gara: Monza Marathon Team, Runners Desio, GS Avis Seregno, GP Villasantese. In occasione del suo centenario la Monza Resegone diventa social con una pagina Instagram e Facebook dove saranno disponibili aggiornamenti real-time per tutte le fasi di avvicinamento alla gara.

Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi, dichiara: “La Monza Resegone è molto più di una semplice gara podistica: momento di unione e sforzo collettivo, tempra anima e cuore di chi vi partecipa! Penso sinceramente che la Monza Resegone sia un’esperienza degna di essere vissuta, una notte magica all’insegna della fatica, della commozione e dell’ardore di sentirsi parte di un sentimento profondo, enfatizzato dallo scorrere della gente che incita e saluta, dalle luci sul sentiero, dalle stelle e dalla luna. La Monza Resegone è questo: fatica del corpo e leggerezza dell’anima. Siete pronti a vivere tutto questo insieme a noi?”.

“Non perdete l’opportunità di essere parte di un evento straordinario che celebra cento anni di storia e di passione per la corsa – prosegue Enrico Dell’Orto – Unitevi a noi il 22 giugno per vivere una notte che rimarrà impressa nei vostri ricordi per sempre”.