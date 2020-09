VALMADRERA – Erano in due e si sono trovati in difficoltà sul sentiero 50° Osa sul monte Moregallo. La chiamata è partita prima delle 20, ieri sera martedì. In loro soccorso sono partite due squadre dei Vigili del fuoco di Lecco. Una ha illuminato con una potente fotoelettrica la parete della montagna permettendo all’altra specializzata , il SAF (Speleo Alpino Fluviale), di operare.

per fortuna i due escursionisti si trovavano in buone condizioni fisiche ed è bastato portarli con attenzione in zona sicura.

L’intervento però ha richiesto 3 ore di mobilitazione ed è terminato alle 23.

Qui sotto le fotografie diramate dal comando di Lecco