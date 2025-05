MOREGALLO. INTOSSICAZIONE ETILICA, 18ENNE GRAVE IN OSPEDALE

MANDELLO DEL LARIO – Serata conclusa nel peggiore dei modi per un 18enne che, la notte scorsa, è stato trasportato in ospedale per un’intossicazione etilica. Il ragazzo, che stava passando il venerdì sera al Moregallo, è stato soccorso in codice giallo da un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco intorno alle 3 del mattino.

Giunti sul posto, i soccorsi hanno però accertato che le sue condizioni si erano aggravate; il giovane è quindi stato trasportato al ‘Manzoni’ di Lecco in codice rosso, indice di massima gravità.

Aggiornamenti su questa pagina.