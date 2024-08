MOREGALLO: RISSA IN SPIAGGIA, FERITI DUE GIOVANI

MANDELLO DEL LARIO – Volano pugni, calci e oggetti di ogni genere sulla spiaggetta del Moregallo, sul ramo occidentale del Lario, nel territorio comunale di Mandello.

Non si sa cosa ha fatto scattare quella che si sarebbe poi trasformata in una vera e propria rissa, che avrebbe coinvolto diversi giovani presenti alla serata. Ad avere la peggio un ragazzo di 32 anni e una ragazza di 22, soccorsi dai volontari e trasportati in ospedale per le ferite, concentrate in modo particolare alla testa.

Per sedare la lite sono intervenute le forze dell’ordine.