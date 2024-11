MORTE A CASSINA, PER IL GIP “AZIONE COSCIENTE E VOLONTARIA” DI PAROLI

LECCO – Nel carcere di Lecco Corrado Paroli, 48 anni, è osservato a vista per il rischio di un nuovo tentativo di suicidio e si dispera per non aver partecipato ai funerali dell’anziana madre che si sono svolti oggi a Cassina. Nel frattempo proseguono le indagini e si attendono gli sviluppi in tempi brevi. Nell’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Gip Nora Lisa Passoni dopo l’interrogatorio di ieri, viene ricostruito in cinque pagine quanto accaduto il 18 novembre scorso nella casa di Cassina dove sono stati ritrovati il cadavere delle madre Margherita Colombo, e il figlio Corrado Paroli in stato di incoscienza avendo ingerito barbiturici. Il 48enne è accusato di omicidio volontario aggravato per la morte della madre Margherita Colombo, 73 anni, ed è rinchiuso nel carcere di Lecco …

