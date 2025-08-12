MORTE ANGELO SPREAFICO: INDAGATO IL FRATELLO FRANCO

GALBIATE – Un’indagine è stata avviata sulla morte di Angelo Spreafico , il sessantenne di Galbiate rinvenuto senza vita nella sua abitazione dopo più di tre anni. Suo fratello Francesco, conosciuto come Franco, è ora indagato, con l’ipotesi di reato che potrebbe riguardare l’occultamento di un cadavere, anche se le autorità coinvolte non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

I due fratelli, Angelo nato nel 1963 e soprannominato Angelone, e Franco del 1966, non pare avessero un buon rapporto, nonostante vivessero nello stesso stabile. Angelo al piano superiore e Franco al piano inferiore. Franco, che lavora come operatore socio sanitario in una casa di riposo, ha scelto il silenzio dopo la scoperta del corpo del fratello. Dopo essere stato visitato da uno psichiatra presso l’ospedale di Lecco, è stato trasferito in una struttura protetta, sia per ricevere assistenza sia per impedirgli di continuare a lavorare in Rsa.

A far emergere la situazione è stato un abitante del quartiere che ha segnalato la presenza del cadavere alla Polizia Locale, la quale ha poi coinvolto i carabinieri. L’identità di questa persona non è stata resa nota. Resta un enigma il motivo per cui l’allarme sia stato lanciato solo lo scorso giovedì pomeriggio e non prima, così come rimangono misteriosi i silenzi non solo del fratello minore, ma anche dei vicini e, in generale, dell’intera comunità di Galbiate, dove forse per rispetto o reticenza nessuno ha voluto o saputo accorgersi di quanto accaduto.

