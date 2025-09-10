MORTE DI JENNIFER ALCANI: MASSIMO FUSI CONDANNATO A 3 ANNI

LECCO – È stata emessa oggi una sentenza di condanna a tre anni di reclusione per Massimo Fusi, il giovane lecchese accusato di omicidio stradale in seguito all’ incidente avvenuto nella notte del 10 gennaio scorso sull’ex provinciale 72 ad Abbadia Lariana. A pronunciarsi è stato il giudice delle udienze preliminari, Gianluca Piantadosi, che ha letto il verdetto al termine dell’udienza.

I fatti risalgono alla tragica notte in cui la vettura guidata da Fusi, una BMW di proprietà di un amico, si schiantò contro un muro di contenimento. A bordo c’erano il conducente, un ragazzo di 19 anni, e Jennifer Alcani, residente a Malgrate, che sedeva sul sedile posteriore. La giovane riportò gravi traumi e morì sette giorni dopo all’ospedale di Lecco.

La Procura aveva inizialmente chiesto il giudizio immediato per Fusi, mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Possenti, aveva optato per il rito abbreviato discusso proprio oggi in tribunale. Massimo Fusi, che si trova ai domiciliari in una comunità, è stato accompagnato all’udienza dai militari e da un assistente.

Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero Chiara Di Francesco ha chiesto una pena di 3 anni e 7 mesi, aggravata dalla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La difesa ha invece sollecitato una condanna a 2 anni con sospensione condizionale. La parte civile, rappresentata dall’avvocato Marcello Perillo per conto dei genitori di Jennifer, Artur Alcani e Graziella Danca, oltre ai parenti, ha chiesto il massimo della pena e un congruo risarcimento.

Dopo una breve camera di consiglio, il giudice Piantadosi ha escluso l’aggravante proposta dalla Procura, riconoscendo però le circostanze attenuanti generiche. La condanna è quindi stata fissata in tre anni e la patente di guida sospesa per quattro anni. Sono stati inoltre stabiliti risarcimenti di 50.000 euro per ciascuno dei genitori di Jennifer e di 15.000 euro per i nonni, zii e cugini della giovane. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro quindici giorni.

RedCro