MORTE DI JENNIFER ALCANI, RITO ABBREVIATO PER FUSI. UDIENZA IL 7 LUGLIO

ABBADIA LARIANA – Il tribunale di Lecco ha accolto l’istanza di rito abbreviato per Massimo Fusi, il lecchese di 23 anni accusato di omicidio stradale per l’incidente avvenuto lo scorso 10 gennaio ad Abbadia Lariana, in cui ha perso la vita la 13enne Jennifer Alcani.

La Procura ha disposto il giudizio immediato, udienza fissata per il 7 luglio, saltando così l’udienza preliminare.

Il legale del giovane lecchese ha avanzato l’istanza per accedere al rito abbreviato, che è stata accolta e fissata l’udienza davanti al Gup a settembre.

Saranno ricostruiti quei drammatici minuti della notte del 10 gennaio scorso, quando Massimo Fusi, alla guida di una Bmw Serie 1, sfrecciando a circa 150 km/h lungo la provinciale 72 perse il controllo del veicolo, schiantandosi contro un muro in cemento. Nell’impatto è morta la tredicenne Jennifer Alcani, passeggera dell’auto, che dopo giorni di agonia non ce l’ha fatta.

Massimo Fusi è attualmente agli arresti domiciliari in una comunità, in attesa del giudizio, che arriverà entro metà settembre. La famiglia di Jennifer Alcani si è costituita parte civile.

RedCro