MORTE DI JENNY: PATENTE SOSPESA E ARRESTI DOMICILIARI PER IL GUIDATORE

LECCO – Due provvedimenti nei confronti del 22enne lecchese alla guida della BMW andata sbattere ad Abbadia, nella quale ha trovato la morte Jennifer Alcani, 13 anni a sua volta di Lecco: in attesa dell’interrogatorio del conducente, in programma a fine mese, la Procura ha chiesto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Intanto, con qualche giorno di ritardo rispetto ai fatti, gli è stata sospesa la patente.

Il Giudice delle Indagini Preliminari interrogherà il 22enne probabilmente venerdì prossimo, 31 gennaio. Nei suoi confronti l’accusa è di omicidio stradale.

In precedenza, martedì 28 gennaio alle 18.30, fiaccolata per ricordare Jenny con partenza da piazza Cermenati, ai piedi della Basilica dove si sono svolti i funerali della ragazza. Alle 19, il corteo si incamminerà verso Germanedo, mentre l’arrivo è previsto in piazza V Alpini, dove la sfortunata giovane si ritrovava con la sua compagnia di amici.

