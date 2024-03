MORTE GUEBRE: 3 ANNI DI CARCERE ALLA DONNA CHE LO TRAVOLSE A OLGINATE

LECCO – Ha patteggiato tre anni di reclusione la donna che l’8 ottobre scorso a Olginate aveva travolto e ucciso Boukare Guebre, 39enne originario del Burkina Faso.

La 35enne M.D.L., residente a Barzanò, mentre tornava da una nottata trascorsa con gli amici e in stato di ebbrezza alcolica, travolse sulla provinciale 72 il 39enne residente a Garlate che in sella alla sua bicicletta si stava recando al lavoro a Valgreghentino, per poi fuggire. Venne quindi individuata dai carabinieri di Olginate grazie al sistema di videosorveglianza e ai pezzi dell’auto trovati a lato della strada, e arrestata.

La Procura di Lecco, con il PM Simona Galluzzo, ha chiesto il giudizio immediato per omicidio stradale con fuga, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il difensore della donna, l’avvocato Alessandra Carsana, ha chiesto e ottenuto il patteggiamento e oggi il giudice delle udienze preliminari Salvatore Catalano ha inflitto tre anni di reclusione e la revoca della patente. La richiesta di modifica della misura cautelare – arresti domiciliari – sarà ora avanzata dal legale della 35enne.

RedGiu



