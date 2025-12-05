MORTE OPERAIO DI VALMADRERA: IL CORDOGLIO DI CGIL, CISL E UIL

LECCO – Le categorie sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL esprimono profondo cordoglio per la morte del giovane operaio di Valmadrera Tommaso Diaz Ledesma avvenuta ieri in Valtellina nell’incidente che ha visto un elicottero, con a bordo tecnici e operai intervenuti per il ripristino di una frana, schiantarsi al suolo.

“Ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima e ai colleghi di lavoro e ci mettiamo a loro disposizione per tutto il supporto necessario in questo tragico momento”, dice il comunicato sindacale.

“Questa ennesima tragedia è un monito per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle imprese agli enti preposti alla prevenzione, dai lavoratori stessi ai rappresentanti sindacali. La sicurezza sul lavoro deve sempre essere una priorità assoluta. Non si può abbassare la guardia sulla prevenzione, sulla formazione e sull’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni tragedia deve spronarci a fare di più, a fare meglio, per garantire la l’incolumità di lavoratrici e lavoratori”, concludono FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL.