MORTERONE ACCOGLIE L’ARCIVESCOVO DI MILANO DELPINI

MORTERONE – Una mattinata di sole limpido e aria fresca ha accolto sabato 9 agosto l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in visita pastorale a Morterone, il comune più piccolo d’Italia per numero di abitanti. Un evento atteso con grande emozione dalla comunità, che conta appena una trentina di residenti ma una fede solida e radicata nella storia della Valle Imagna.

L’incontro con i fedeli è avvenuto sul sagrato della parrocchiale della Beata Vergine Assunta, dove l’arcivescovo ha ricevuto il saluto del parroco don Benvenuto Riva, di quello uscente don Agostino Butturini e di don Luca Invernizzi del sindaco Dario Pesenti e della responsabile della parrocchia Antonella Invernizzi. Con i sacerdoti l’arcivescovo ha presieduto la messa solenne attorniato da numerosi chierichetti, alla presenza dei fedeli, del sindaco e di alcuni villeggianti saliti in paese per l’occasione …

