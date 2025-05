MORTERONE – “Attentato” ai danni del municipio – ma in realtà di tutto il paese – a Morterone, dove ignoti hanno tranciato in due sul tetto della sede del Comune un cavo ritenuto fondamentale per la distribuzione del segnale di internet a tutto il borgo meno popoloso d’Italia.

Rubato inoltre un elemento della rete (il cosiddetto “ …

> TUTTI I PARTICOLARI SU BALLABIO NEWS