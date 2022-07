MORTERONE – Matrimonio internazionale a Morterone. Domenica mattina due innamorati hanno infatti coronato il proprio sogno nel municipio del piccolo paese. Si tratta di Alberto Mazza, 33 anni, e di Alina Katrina, 28enne. Lui lecchese, lei originaria della Federazione russa ora in Italia.

“So che ci sono state difficoltà per avere alcuni documenti per lei – ha detto il sindaco Dario Pesenti che ha officiato la cerimonia -. Ma siamo riusciti a sistemare tutto. Così i due giovani hanno potuto sposarsi senza alcun problema. È stato un momento molto bello”.

Per il primo cittadino di Morterone si tratta del secondo matrimonio celebrato in nemmeno un anno dalla elezione, dopo che per lungo tempo non ce ne erano stati.

F. S.