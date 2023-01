MORTERONE – Ha rassegnato le dimissioni alcuni giorni fa Giuseppe Tagliaferri dal Consiglio Comunale del borgo più piccolo d’Italia. Classe 1983, residente a Pagnona, Tagliaferri è stato eletto nell’ottobre 2021 con la lista del sindaco Dario Pesenti “Morterone Insieme” ed è rimasto in amministrazione anche quando il primo cittadino ha stretto un accordo con la minoranza del Partito Gay unendo le due formazioni in un’unica maggioranza.

Il consigliere Tagliaferri dovrà essere sostituito dal primo dei non eletti, da individuare tra gli otto candidati, nonostante il gruppo abbia raccolto solo due preferenze personali – una per Mario Formenti, una per Matteo Corti.

Nella foto di copertina l’insediamento di Pesenti, Tagliaferri non presente.