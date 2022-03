MORTERONE – La Strada delle tre Valli continua a far discutere in attesa dei ventilati finanziamenti regionali che viste le contestazioni sembrano per ora allontanarsi. Quando si parla di viabilità a Morterone credo di sfondate una porta aperta sostenendo una volta ancora che il vero problema da risolvere sia la sgaruppata SP 63.

Come facilmente prevedibile anche il temporaneo stop ai finanziamenti imposto recentemente da Regione Lombardia non ha certamente interrotto il confronto fra favorevoli e contrari alla realizzazione della cosiddetta Strada delle tre valli che dovrebbe collegare i territori delle province di Bergamo e Lecco passando proprio in mezzo al centro abitato di Morterone, caratterizzato da una evidente strettoia.