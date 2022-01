MORTERONE – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per il recupero di Raffaele “Lello” Cirone, ritrovato a bordo della sua auto, in fondo ad un dirupo (circa 200 metri dalla strada) nel territorio del Comune di Morterone. In azione squadre SAF (speleo alpino fluviali) e l’elinucleo di Malpensa con il Vf Drago 82. Una volta raggiunta la vettura tramite l’utilizzo di corde vista la zona impervia le squadre hanno utilizzato cesoie e divaricatori portatili per aprire dei varchi nell’automobile. Le operazioni sono durate circa 4 ore.

IL RITROVAMENTO, IERI