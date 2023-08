MORTERONE – Punto per punto, Rinascita per Morterone, esprime le proprie critiche all’amministrazione del paese più piccolo d’Italia e lo fa proprio nella settimana di Ferragosto quando il borgo si popola di decine e decine di villeggianti e turisti. L’occasione è dunque propizia al gruppo che si contrappone al sindaco Pesenti per coinvolgere nella proprio impegno chi ha a cuore il paesello alle pendici del Resegone anche se residente altrove.