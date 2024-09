MORTERONE. POLITICA, STRADE, CACCIA: “RINASCITA” PONE TANTI INTERROGATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE

MORTERONE – Sono “pensieri e valutazioni di numerosi cittadini” a spingere Simone Nava, portavoce di Rinascita per Morterone, a snocciolare punto per punto i fatti cocenti del piccolo Comune, dove, aggiunge Nava, “si lamenta anche l’assenza di tutti gli amministratori: il sindaco è stato visto 2-3 volte per qualche ora”. Incontro pubblico, caccia, viabilità, salari dell’amministrazione e non solo: l’intervento di Nava, che riportiamo integralmente di seguito, chiama in causa primi cittadini e altre personalità politiche della zona, in cerca di risposte e chiarimenti.

Morterone: incontro pubblico e progetti

Nonostante siano decorsi quasi due anni dall’unico incontro indetto dalla “nuova” maggioranza FDI + Partito Gay del Comune di Morterone, l’attuale amministrazione, incurante delle richieste più volte avanzate, non ha fissato nessun nuovo incontro e così cittadini e villeggiati sono all’oscuro di quali siano (se esistono) i progetti – richieste fondi etc. per il piccolo Comune. E così anche le legittime domande poste nell’incontro di due anni or sono non hanno avuto risposta …

