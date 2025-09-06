MORTI SUL LAVORO IN LOMBARDIA: LECCO IN ZONA ROSSA PER INCIDENZA

MILANO – Lecco è tra le tre province lombarde in zona rossa per il rischio di mortalità sul lavoro, con un’incidenza di 27,8 morti per milione di occupati, ben superiore alla media nazionale e regionale. A dirlo è l’ultima indagine dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, che prende in considerazione il periodo da gennaio a luglio 2025: la Lombardia conta 89 decessi, in diminuzione rispetto ai 102 dello scorso anno (-12,7%). Purtroppo, nonostante il decremento e la collocazione complessiva in zona gialla, la Lombardia resta la regione con il numero più alto di vittime.

Il più elevato numero di decessi totali è stato registrato in provincia di Milano (23). Seguono Brescia (17), Bergamo (16), Cremona (9), Como (6), Lecco e Pavia (4), Monza Brianza e Varese (3), Mantova (2), Sondrio e Lodi (1).

È sempre la provincia di Milano a far registrare il maggior numero di denunce totali di infortunio (21.911), seguita da: Brescia (9.463), Bergamo (7.487), Varese (5.810), Monza Brianza (4.541), Como (3.231), Mantova (2.853), Pavia (2.750), Cremona (2.613), Lecco (2.060), Lodi (1.416) e Sondrio (1.292). Anche alla fine di luglio 2025 le denunce di infortunio totali diminuiscono lievemente rispetto al 2024, passando da 66.445 alle attuali 65.427.

L’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sottolinea come l’incidenza degli infortuni mortali sia il miglior indicatore per valutare la sicurezza sul lavoro in una regione. Per Lecco, la priorità resta dunque intensificare le misure di prevenzione per uscire dalla condizione critica di zona rossa e ridurre ulteriormente le tragedie sul lavoro.