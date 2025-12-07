MORTO A LANZADA, LA VALSASSINA RICORDA THOMAS, CRESCIUTO A CASSINA

ALTOPIANO VALSASSINESE – Cassina e Moggio si preparano a rendere omaggio a Thomas Diaz Ledesma, il giovane cresciuto in Valsassina e scomparso tragicamente a Lanzada, in Valmalenco. Arrivato a Cassina a cinque o sei anni con il padre e il fratello, aveva vissuto lì fino alle superiori, diventando parte della comunità e amico di tutti.

A ricordarlo è Elisa Invernizzi, compagna d’infanzia e di oratorio: “Era un grandissimo lavoratore: mentre noi giocavamo, lui andava a vedere il cantiere dove lavorava suo padre. Era buono, gentile, sempre sorridente…

AMPIO SERVIZIO SU VALSASSINANEWS:

