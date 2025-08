MORTO IL CICLISTA 67ENNE INVESTITO OGGI SULLA SS36 TRA LECCO E ABBADIA

LECCO – Tragedia nella mattina di domenica 3 agosto sulla SS36 in direzione nord, tra Lecco e Abbadia Lariana. Non ce l’ha fatta il ciclista 67enne – di cui non sono ancora note le generalità – soccorso intorno alle 9 dagli operatori del 118 dopo essere stato investito lungo la carreggiata. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la vittima era in sella alla sua bicicletta – e non a piedi come inizialmente ipotizzato – quando sarebbe stata urtata da un’auto in transito, cadendo violentemente a terra. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime e, nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e il personale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecco. La centrale Soreu Laghi ha attivato anche l’elisoccorso per tentare il possibile. Il traffico sulla SS36 in direzione nord ha subito forti rallentamenti per permettere i rilievi e la gestione dell’emergenza.

Restano ancora da chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

