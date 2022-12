LECCO – Un clochard senegalese di 61 anni è stato trovato senza vita in uno scantinato di via Alessandro Volta, a Lecco. L’uomo solitamente trascorreva le notti in auto o sotto qualche portico, il più delle volte a Olginate, ma per il gran freddo un connazionale gli aveva concesso di ripararsi nel suo scantinato, nel capoluogo. Lo spazio era infatti stato arredato spartanamente così da renderlo un minimo accogliente.

Ieri mattina l’ospite è passato a salutare il senzatetto e lo ha trovato esanime sul divano. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu e il personale della Questura ma non c’è stato nulla da fare. Probabilmente si è trattato di un malore.

L’uomo non avrebbe familiari in Italia quindi sarà il Consolato a occuparsi del caso.