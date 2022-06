LECCO – Concluse le operazioni per il recupero di un escursionista di Lecco di 53 anni, L.S. le iniziali. Ieri era uscito per andare in montagna ma il mancato rientro in serata ha fatto scattare l’allarme. Dopo il ritrovamento della sua auto sono partite le ricerche; impegnati i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, con Carabinieri e Vigili del fuoco.

Il ritrovamento è avvenuto durante la notte. Oltre ai tecnici, anche il medico del Soccorso alpino è arrivato sul posto e ha constatato il decesso, poi sono cominciate le operazioni per il recupero del corpo, che è stato imbarellato e trasportato a valle. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è caduto per una quindicina di metri mentre stava percorrendo il sentiero nella zona del Monte San Martino, a circa 1100 metri di quota.