MOSCHEA DI CHIUSO, PRESUNTO ABUSO: REATO PRESCRITTO AL N.1 DI ASSALAM

LECCO – Reato prescritto, assolto Moez Sampti, presidente del centro culturale Assalam di corso Bergamo a Lecco, dall’accusa di presunto abuso edilizio.

Nel 2019 l’immobile nel rione di Chiuso, dove si ritrovano a pregare i musulmani, era stato sottoposto a un intervento edile e Il Comune di Lecco, durante un controllo, ha scoperto un presunto abuso. Sampti è finito a processo, che si è prolungato nei tempi, così al termine della discussione il PM Caterina Scarselli ha chiesto l’assoluzione perché il reato è estinto per sopravvenuta prescrizione.

Del medesimo parere l’avvocato Alessandra Carsana, difensore di Moez Sampti, che ha chiesto il proscioglimento per prescrizione e, in subordine, assoluzione per particolare tenuità del fatto.

Oggi il giudice monocratico Angelo Parisi ha assolto Sampti.

RedGiu