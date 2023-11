ERBA (CO) – “Questa edizione della Mostra dell’Artigianato si chiude con grande soddisfazione” commenta Fabio Dadati, presidente di Lariofiere. Nei cinque giorni di apertura i visitatori hanno superato la soglia delle 32.000 unità, con un incremento di oltre il 5% rispetto al 2022.

“L’edizione di quest’anno, particolarmente ricca di contenuti, è il frutto di una proficua collaborazione tra Lariofiere e le due Associazioni Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco che insieme al continuo supporto della Camera di Commercio di Como Lecco, da mezzo secolo siedono al tavolo del Comitato Organizzatore della manifestazione – prosegue Fabio Dadati – Un ringraziamento speciale va sicuramente alle aziende che hanno continuato a sostenere e credere nella Mostra. Senza il loro impegno e il loro contributo non sarebbe stato possibile raggiungere questo traguardo. È anche un riconoscimento per il lavoro svolto dall’organizzazione e da tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per assicurare il successo dell’evento. Questo risultato è motivo di grande soddisfazione e conferma che la Mostra dell’Artigianato è un appuntamento imperdibile per gli amanti del “saper fare” e della creatività” conclude Fabio Dadati.

“Il bilancio di questa cinquantesima edizione della Mostra dell’Artigianato è sicuramente positivo. La Mostra – interviene Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como – si conferma la vetrina ideale per celebrare il mondo artigiano e dare lustro alle eccellenze del territorio. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare non solo l’offerta espositiva, ma anche le molteplici iniziative che sono state organizzate durante i cinque giorni della manifestazione. Chiudiamo questa edizione speciale certi del valore che ancora assume questo appuntamento che testimonia la vivacità del mondo artigiano e la sua forza attrattiva. Grazie a chi ha lavorato per il successo della mostra e ha fatto da regista per l’organizzazione di eventi che hanno riscosso successo, dall’appuntamento dedicato alla sostenibilità nella moda, allo spettacolo teatrale organizzato dal Movimento Donne Impresa fino ai laboratori didattici e interattivi dedicati ai più piccoli e alla Collettiva Sistema Casa. Un ringraziamento anche alla squadra di Confartigianato Como che ha contribuito all’ottimo risultato della manifestazione”.

“Siamo molto soddisfatti. Anche quest’anno la collaborazione con la territoriale di Como e con Lariofiere ha permesso di mettere in campo una proposta di qualità che è molto piaciuta ai tantissimi visitatori quanto agli espositori. Anche gli eventi sono risultati apprezzati e molto partecipati. Penso in particolare, per quanto riguarda Lecco, alla sfilata di auto d’epoca e a quella di moda, ma anche al momento di incontro con Tik Tok, inedito a livello nazionale, che ha suscitato interesse e partecipazione, così come il progetto Confartigianato Network. Splendida anche la collettiva del Sistema casa che in questi cinque giorni ha riscosso grandi complimenti da visitatori e addetti ai lavori. Il tutto grazie al lavoro delle nostre Categorie e dei nostri imprenditori, capaci ancora una volta di fare la differenza. Un pensiero va anche alla squadra di Confartigianato Imprese Lecco che ha contribuito in modo importante alla realizzazione di una 50° edizione di successo della nostra Mostra” questo è il commento di Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco.

“Da presidente del Comitato Promotore della Mostra sono orgoglioso del positivo riscontro ottenuto. Il mio ringraziamento va soprattutto a chi ha operato al mio fianco per mesi per dare vita e forma a questa 50esima Mostra. I laboratori e la Collettiva Casa sono stati il fiore all’occhiello di un’offerta espositiva che ha raccolto il plauso di un ampio pubblico. Il valore artigiano trionfa in questo contesto dove trova la sua miglior collocazione. Forti dell’esperienza acquisita ci mettiamo già al lavoro per la prossima edizione” conclude Virgilio Fagioli, presidente del Comitato Organizzatore dalla 50° Mostra dell’Artigianato.