LECCO – In occasione dei cinquant’anni di vita artistica di Carlo Maria Giudici, pittore lecchese, l’Amministrazione Comunale di Lecco con S.I.M.U.L. Sistema Museale Urbano Lecchese organizza una mostra di pittura che si terrà presso la Torre Viscontea dal 3 settembre al 1 ottobre con inaugurazione sabato 2 settembre alle 18 presso il Palazzo delle Paure.

L’esposizione assume un significato speciale per Carlo Maria Giudici, in quanto proprio tra queste mura tenne nel 1975 a soli vent’anni una personale di pittura dal titolo: ‘Angoli caratteristici della nostra Lecco’. Oggi l’attuale esposizione vuole festeggiare i suoi cinquant’anni di vita artistica.

La mostra, curata da Barbara Cattaneo con la collaborazione di Elena Negri e Chiara D’Anna, si intitola ‘Carlo Maria Giudici C1973 | 2023. Cinquant’anni di vita artistica’ per sottolineare l’intero percorso pittorico di Carlo Maria Giudici nei diversi decenni della sua carriera artistica. Si sviluppa in alcune sale della bellissima torre medioevale, in un itinerario tra molteplici opere e piccoli manufatti che abbracciano varie tecniche e trattano i temi prediletti del maestro, dove l’utilizzo della composizione nella sua gestualità espressiva, della luce e del colore sono gli elementi emblematici che caratterizzano i lavori presenti.

In questi cinquant’anni di vita artistica, Giudici ha partecipato a oltre duecento manifestazioni d’Arte collettive, personali di pittura e performance live. Il suo impegno nell’ambito internazionale lo ha portato a superare le trecentocinquanta presenze in manifestazioni che riguardano l’Arte in genere. Più di cinquanta i premi e i riconoscimenti artistici. Più di sessanta sono i cataloghi e libri d’Arte che trattano la sua attività pittorica. Più di cento le persone, critici d’Arte, giornalisti, galleristi, collezionisti, scrittori, poeti, che hanno scritto di lui tra i quali: F. De Gregorio, S. Falzone, E. Foglia, G. Falossi, M. Ferrario, P. Levi, G. Martucci, S. Serradifalco, A. Sala, C. D’Aquino Mineo, R. De Salvatore, S. Nugnes, R. Crepaldi. Sedici sono i titoli di accademico di merito o attestazioni equivalenti.

Carlo Maria Giudici è a disposizione del pubblico presso il suo Studio/Dimora d’Artista per incontri riguardanti il mestiere e il sapere artistico. Da oltre venticinque anni, nel periodo estivo, il maestro si trasferisce in Valvarrone a Subiale di Introzzo dove la natura montana incontaminata è fonte inesauribile di ispirazione artistica.