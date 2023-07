LECCO – ‘Brainart‘ è un progetto Interreg Italia-Svizzera che vede come capofila il Crams di Lecco e che grazie alla partecipazione di Need Institute di Milano, Ats Brianza, Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino, Museo Nazionale Vincenzo Vela di Ligornetto e Fondazione Pro Senectute, intende sviluppare nuove metodologie per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da patologie dementigene.

Nell’ambito del progetto ‘Brainart’, a conclusione della realizzazione di alcuni studi pilota sul mantenimento cognitivo e la qualità della vita delle persone affette da demenza, è stata realizzata nel corso del 2022 una mostra fotografica a cura di Damiano Andreotti e con la supervisione di Juan Sandoval di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

L’installazione ripropone i contenuti e le esperienze del progetto, ponendo l’accento sui rapporti tra le persone – ospiti, operatori e familiari – nelle strutture coinvolte, così da trasmettere agli spettatori il senso e l’importanza della cura dei malati di demenza. In particolare, la mostra racconta le esperienze degli ‘atelier di tango’ e dell’utilizzo di un ‘tablet da tavolo’ animato con ‘serius game’ proposti agli ospiti degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco e di altre RSA e CDI del territorio di ATS Brianza e del Canton Ticino, e alle visite guidate ‘animate con musica e parole’ presso il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto.

A un anno dal convegno di presentazione dei risultati del progetto e dal lancio della mostra itinerante open-air nelle piazze di Milano, Lecco, Monza e Bergamo, ATS Brianza ha messo a disposizione l’esposizione a strutture sanitarie, sociosanitarie, Comuni, Associazioni così da poterla ospitare a beneficio di ospiti, operatori, familiari, ecc. La mostra è visitabile presso gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco in Sala Animazione fino al 31 agosto 2023. Gli orari di visita vanno dalle 9 alle 18.