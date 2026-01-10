MOSTRA PRESEPI LECCO: ULTIMO WEEKEND DI APERTURA

LECCO – Ancora pochi giorni per poter visitare la mostra di presepi e diorami allestita dall’AIAP Sede di Lecco in collaborazione con il SiMuL nei locali della Torre viscontea in piazza XX Settembre.

Le festività hanno visto un grande afflusso di persone sia turisti che cittadini lecchesi, portando il numero di accessi a quasi quindicimila visitatori. Tantissimi anche i bambini che, oltre ad ammirare le opere esposte, hanno addobbato gli alberi posti sullo scalone centrale con i loro pensieri e le loro preghiere, scritti su appositi cartoncini colorati.

I volontari dell’associazione vi aspettano anche questo week end per accompagnarvi alla scoperta dell’arte presepiale. La mostra sarà aperta fino a domenica 11 gennaio dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:30).