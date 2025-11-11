MOSTRA REGIONALE CAPRA OROBICA, CASARGO PRESENTA L’EDIZIONE 2025

CASARGO – Riunione esecutiva in vista della 34ª edizione della Mostra regionale della Capra Orobica, che si svolgerà a Casargo nel terzo weekend di novembre, periodo tradizionalmente legato a San Martino, quando in passato si firmavano i contratti agricoli e d’alpeggio.

Il sindaco Antonio Pasquini ha illustrato il programma, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni, sponsor e volontari: “La festa vive grazie al lavoro e alla passione di tutti: allevatori, volontari e sostenitori che ogni anno contribuiscono a mantenere viva la tradizione”.