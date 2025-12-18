MOSTRE SIMUL: SVELATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL 2026

LECCO – Il Comune di Lecco ha reso noto il calendario delle mostre Simul per il 2026, approvato con la delibera di Giunta n. 324 dell’11 dicembre 2025, che animerà spazi iconici come Torre Viscontea, Palazzo delle Paure e altri luoghi cittadini. Questo programma ricco di esposizioni culturali, fotografiche e artistiche promette un anno di eventi per tutti i gusti, con inaugurazioni serali aperte al pubblico.​

Torre Viscontea ospiterà otto esposizioni tematiche, da produzioni metallurgiche locali a mostre fotografiche e acquarelli internazionali. Tra i highlight: “Produzione lecchese metallurgica e l’arte del ferro” di ArteArte Ironcraft (31 gennaio-22 febbraio), “Alla ricerca di Eco” di Confcommercio Lecco per la Giornata della Donna (7 marzo-6 aprile) e “Lecco in acquarello 2026” dell’ottava edizione Assocultura (23 maggio-14 giugno). Chiudono l’anno “Mostra di presepi e diorami” della 15ª edizione degli Amici del Presepio (5 dicembre 2026-10 gennaio 2027).​

Al Palazzo delle Paure, piano 1, Vi.Di Cultural s.r.l porta “Hokusai e il giapponesimo”, un confronto tra arte orientale e occidentale (21 marzo-27 settembre), seguito da “Schiavocampo” (3 ottobre-22 novembre). L’Associazione Culturale Madonna del Rosario ODV conclude con “Capolavoro per Lecco 2026-2027”, dedicata al Natale (6 dicembre 2026-7 marzo 2027).​

La Biblioteca Civica accoglie “…Arte!” dell’Istituto Comprensivo Lecco 3, un laboratorio su artisti lecchesi (14 marzo-3 maggio), mentre il Cortile di Palazzo Bovara dedica spazio a “80 anni di diritto di voto alle donne” del Fondo Zanetti (17 aprile-2 giugno). Queste iniziative, promosse da associazioni locali e odv, rafforzano il tessuto culturale di Lecco con focus su storia, territorio e temi sociali.

RedCul