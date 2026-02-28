MOTO GUZZI, CHIUSA L’ASSEMBLEA SULL’INTEGRATIVO DEL GRUPPO PIAGGIO

MANDELLO DEL LARIO – Nella giornata di venerdì 20 febbraio si è svolta, presso lo stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario, l’assemblea dedicata alla presentazione e all’approfondimento dell’ipotesi di accordo integrativo del gruppo Piaggio, sottoscritta il 28 gennaio presso la sede di Confindustria a Pisa al termine di una lunga e complessa trattativa.

Considerata la rilevanza dei contenuti trattati, l’assemblea è stata tenuta dai coordinatori nazionali delle organizzazioni sindacali: per la Fim Cisl Valerio D’Alò, per la Fiom Cgil Maurizio Oreggia e per la Uilm Uil Gianluca Ficco.

L’assemblea ha registrato un’ampia partecipazione e un forte interesse da parte dei lavoratori, ai quali è stata illustrata l’ipotesi di accordo in tutte le sue parti.

Per quanto riguarda la parte normativa, sono stati evidenziati i principali elementi di avanzamento: l’introduzione di permessi aggiuntivi per gravi malattie, in aggiunta a quanto già previsto dal CCNL; l’istituto delle ferie solidali; l’individuazione del mese di marzo come termine ultimo per la programmazione delle ferie estive e del mese di settembre per quelle invernali.

È stato inoltre illustrato il rafforzamento delle commissioni aziendali, che andranno a presidiare in modo organico e strutturato gli ambiti della vita aziendale, consolidando il sistema di relazioni sindacali e la partecipazione.

In merito alla parte economica, è stato spiegato il meccanismo del premio di risultato che, a pieno regime nel 2028, raggiungerà un valore annuo pari a 2.580 euro. Nei giorni scorsi nei vari siti del gruppo i lavoratori hanno espresso il loro giudizio sull’accordo attraverso voto segreto, strumento fondamentale di democrazia e partecipazione, voto che ha visto prevalere il sì all’accordo con una percentuale vicina al 90%.

Come organizzazioni sindacali territoriali esprimiamo la soddisfazione di aver concluso una trattativa importante per le ricadute positive che avrà per i lavoratori del gruppo Piaggio e in particolare per il sito Moto Guzzi di Mandello, oggi protagonista di un percorso di rinnovamento che rafforza le prospettive industriali e occupazionali dello storico stabilimento.

M. T.