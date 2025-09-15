MOTORADUNO GUZZI 2025. MIGLIAIA DI APPASSIONATI IN QUATTRO GIORNI DI FESTA

MANDELLO DEL LARIO – Il Motoraduno internazionale Moto Guzzi 2025 a Mandello del Lario ha nuovamente attratto migliaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti della storica motocicletta e delle due ruote. Un evento che ha celebrato i 104 anni dalla fondazione della Guzzi.

La manifestazione, durata quattro giorni, ha animato il paese non solo con la celebrazione delle moto, ma anche con una serie di eventi collaterali che hanno coinvolto tutta la comunità locale. Tra le attività, si sono distinti concerti, sfilate di moda dedicate allo stile motociclistico e mostre tematiche sulla storia della Moto Guzzi. Sono stati oltre 10mila i visitatori al museo della Moto Guzzi …

