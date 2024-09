MANDELLO DEL LARIO – Il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi di Mandello del Lario si è concluso con la tradizionale estrazione dei biglietti della lotteria.

Ben 22.600 i biglietti acquistati dagli appassionati. E l’ambitissima Moto Guzzi V7 Stone personalizzata in edizione speciale messa in palio come primo premio è stata vinta da una commerciante di Colico.