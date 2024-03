MOTORIZZAZIONE. CONFARTIGIANATO OFFRE UNO SPAZIO ED EVITA LA FUGA

LECCO – Confartigianato Lecco e Consorzio Servizi per l’Autotrasporto (Con.S.Aut.) hanno dato la disponibilità per ospitare un presidio territoriale della Motorizzazione civile, uffici che altrimenti sarebbero stati trasferiti a Como privando il lecchese di tale servizio.

“Una buona notizia – commenta il sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza – frutto della sensibilizzazione esercitata dal coordinamento del Prefetto Sergio Pomponio. Mi sono attivato con il Direttore generale territoriale del Nord-Ovest della Motorizzazione, Ing. Antonello Persano, per fissare nelle prossime settimane un sopralluogo operativo per valutare questi spazi e le eventuali ulteriori disponibilità che dovessero emergere da parte di altre associazioni e/o enti locali, in modo da verificare la compatibilità degli stessi con le esigenze della motorizzazione e poterne poi dare esito al tavolo prefettizio. Sono fiducioso che a seguito di questo passaggio potremo ufficializzare il mantenimento di un servizio importante per la collettività”.

