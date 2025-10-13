MOTOSCAFO A 100 KM/H TRA DERVIO E VARENNA: FERMATO E SANZIONATO

LARIO – Durante lo scorso fine settimana, la Guardia di Finanza ha intercettato e sanzionato il conducente di un motoscafo che sfrecciava ad altissima velocità tra Dervio e Varenna, sul Lago di Como. L’imbarcazione, avvistata da una vedetta costiera della Stazione Navale del Lario, viaggiava ben oltre il limite consentito di 27 nodi, raggiungendo una velocità superiore ai 50 nodi — circa 100 km/h.

I militari, rilevata la pericolosità della condotta per i numerosi diportisti presenti — molti dei quali alle prime esperienze nautiche — hanno immediatamente avviato l’inseguimento. Il motoscafo è stato raggiunto e fermato in tempi rapidi, evitando potenziali incidenti in una zona particolarmente frequentata …

