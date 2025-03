MOVIMENTO REGIONALE DONNE IMPRESA: LA LECCHESE SILVIA DOZIO ELETTA PRESIDENTE

LECCO – La presidente del Movimento Donne Impresa di Lecco, Silvia Dozio, è stata eletta per acclamazione alla guida del Movimento regionale, alla cui testa resterà fino al 2028. Titolare di Conf-Ar, impresa che produce e commercializza abbigliamento da lavoro personalizzato, l’imprenditrice artigiana vanta un ricco curriculum associativo in seno a Confartigianato Imprese Lecco: ha infatti rivestito gli incarichi di vice presidente fino al 2019, presidente della categoria Moda, presidente del Movimento Giovani. Ha inoltre rappresentato l’artigianato nella Giunta della Camera di commercio di Lecco.

“Voglio ringraziare le colleghe per la fiducia che mi hanno dimostrato nell’affidarmi la guida del nostro Movimento regionale. Farò mio l’invito del segretario Generale di Confartigianato Lombardia, Carlo Piccinato, di fare leva sulla nostra arma fondamentale, le competenze, per farci largo all’interno del Sistema. I dati ci dicono che, su questo piano, abbiamo un vantaggio competitivo notevole rispetto ai colleghi uomini: dobbiamo usarlo”, dice Silvia Dozio, che dopo l’elezione ha nominato due vice presidenti: la vicaria Iolanda Pasini, presidente Donne Impresa Brescia e Lombardia Orientale, e Iolanda Alfonsi, presidente Donne Impresa Lomellina.

“In questo momento storico, che vedrà progressivamente diminuire l’offerta di lavoro, siamo state invitate a fare impresa di valore, non limitandoci a essere alla testa di una azienda ma imparando a essere alla guida di un team: deve valere anche per il nostro ‘stare insieme’, che non sia solo un ‘essere gruppo’ ma che sia un ‘essere squadra’ – continua Dozio – E se ai vertici del sistema siamo ancora poche, è questo il momento della responsabilità sociale di ciascuna e dell’agire nel proprio ruolo territoriale con onestà intellettuale, consapevoli che la conquista di una di noi possa essere utilizzata per il bene di tutte. Ci sono stati prospettati tre temi che caratterizzeranno lo scenario futuro: l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione, la sostenibilità. A mio parere, ne è stato dimenticato uno: l’inclusività. Anche su questo argomento, per il quale ci battiamo da anni, concentreremo il nostro impegno”.

In particolare, l’obiettivo strategico di mandato si concentra sul consolidamento della partecipazione ai Tavoli e alle Commissioni costituiti presso le Istituzioni e la promozione delle attività di networking per creare sinergie valoriali e di sviluppo. Focus specifico sulle attività indirizzate alla consapevolezza della donna leader e guida dell’azienda, secondo le due direttrici dell’attenzione al benessere fisico e psicologico, da un lato, mentre dall’altro sulle competenze manageriali e imprenditoriali, guardando la persona in tutta le sue dimensioni.

“In una recente analisi in occasione della Giornata internazionale della donna, il nostro Ufficio studi ha calcolato che sono oltre 1 milione e trecento mila le imprese a conduzione femminile, superando il 22% del totale. Di queste, il 17,5% sono artigiane. Insomma, l’imprenditoria femminile sta giocando un ruolo importante, posto che siamo il primo Paese europeo per numero di donne occupate in attività indipendenti”, commenta il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti.

Soddisfazione per l’elezione dell’imprenditrice lecchese è stata espressa dalla presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina. “Dopo gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto in occasione dei rinnovi regionali e nazionali, nell’ultima parte dello scorso anno, questa è un’ulteriore conferma del ruolo e della considerazione che la nostra territoriale vanta in seno al Sistema Confartigianato. A Silvia l’augurio di un ottimo e proficuo lavoro”.