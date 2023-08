LECCO – Dall’analisi congiunta Facile.it – Assicurazione.it realizzata esaminando i rendiconti dei proventi delle violazioni del Codice della Strada, è emerso che i conducenti lecchesi sono tra i più multati della Lombardia.

Nel capoluogo di provincia, nel 2022, la ‘spesa pro capite’ per sanzioni è stata infatti di 84 euro e la pubblica amministrazione ha incassato, complessivamente, quasi 3 milioni di euro.

Guardando ai numeri assoluti è risultata essere Milano, con 151 milioni di euro, la città capoluogo di provincia lombarda che, nel 2022, ha ricavato i maggiori proventi, seguita da Brescia (11 milioni) e Bergamo (7 milioni), mentre sul versante opposto della classifica troviamo Sondrio (quasi 343mila euro), Lodi (369mila) e Cremona (quasi 1,2 milioni di euro).

Rapportando le multe al numero di autoveicoli e motocicli in circolazione, però, la graduatoria lombarda cambia, anche se non per la prima posizione: in vetta Milano, dove, nel 2022, la ‘spesa pro capite’ per multe è stata di 174 euro. Seguono nella graduatoria regionale Pavia (129 euro), Mantova (92 euro), Lecco (84 euro), Brescia (79 euro), Bergamo (78 euro), Varese (43 euro), Monza (42 euro) e Como (34 euro). Sanzioni al di sotto dei 30 euro per Sondrio (23 euro), Cremona (22 euro) e Lodi (12 euro).

Limitando l’analisi ai soli proventi derivanti da violazioni ai limiti massimi di velocità emerge che tra le città capoluogo lombarde quella con i maggiori incassi è ancora una volta Milano (poco meno di 13 milioni di euro nel 2022). Secondo posto ancora per Brescia (quasi 2 milioni di euro), mentre al terzo si classifica Cremona (quasi 310mila euro). Complessivamente, le città capoluogo di provincia lombarde hanno incassato, nel 2022, quasi 15,5 milioni di euro provenienti da violazioni dei limiti massimi di velocità.