MULTE: NEL 2024 IL COMUNE DI LECCO HA INCASSATO 1,9 MILIONI DI EURO

LECCO – 1,9 milioni di euro in multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada. È la cifra che ha incassato Lecco nel 2024 secondo l’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.

Guardando alla graduatoria regionale al primo posto si posiziona Milano (204,5 milioni), seguita da Brescia (13,4 milioni), Bergamo (8,9 milioni), Pavia (6,4 milioni di euro), Monza (5,2 milioni di euro), Como (5,1 milioni di euro), Mantova (4,3 milioni di euro), Cremona (2,3 milioni di euro) e Varese (2,2 milioni di euro). Chiudono la classifica regionale i Comuni di Lecco (1,9 milioni di euro), Sondrio (641mila euro) e Lodi (86mila euro). Complessivamente, nel 2024, i comuni capoluogo lombardi analizzati hanno incassato oltre 255 milioni di euro, valore in aumento del 31% rispetto al 2023.

Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona ancora una volta Milano, terza nella graduatoria nazionale, con 149,1 euro; seguono Pavia (90,5 euro) e Mantova (86,7 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano i comuni di Bergamo (74,1 euro), Brescia (67,5 euro), Como (60,7 euro), Monza (42,4 euro), Lecco (39,7 euro), Cremona (32,4 euro), Sondrio (30,1 euro) e Varese (27,8 euro). Chiude la classifica regionale, ancora una volta, Lodi (1,9 euro).

Guardando ai comuni con meno di 4.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Bellagio (CO), che a fronte di 3.591 abitanti incassa più di 966mila euro; segue Travedona Monate (VA), 3,891 abitanti e 744mila euro incassati. Buone notizie sul fronte dell’RC Auto: secondo l’osservatorio di Facile.it in un anno i premi medi sono diminuiti dell’1,3%.