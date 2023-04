LECCO – Tante e interessanti le proposte culturali del Sistema Museale Urbano Lecchese in programma per il mese di aprile.

Fino al 18 giugno è possibile visitare la mostra “Futuristi. Una generazione all’avanguardia”. Allestita al primo piano di Palazzo delle Paure, l’esposizione indaga la stagione delle Avanguardie e in particolar modo il Futurismo. Dai Dinamismi di Giacomo Balla agli Intonarumori di Luigi Russolo, fino alla bottiglia del Campari di Fortunato Deperto e ha un costo di 10 euro (7 euro ridotto).

Dal 22 aprile al 14 maggio, in occasione della rassegna ‘Monti Sorgenti’, la Torre Viscontea ospiterà l’esposizione fotografica “Xtremes – NORTH Groenlandia – Isola di Baffin, SOUTH Patagonia”, che ruota intorno al racconto di alcuni percorsi esplorativi agli estremi verticali del pianeta. Ingresso libero.

Sabato 15 aprile alle 14:30 e alle 16 torna “Alla scoperta del tuo nome”, l’appuntamento annuale di ‘Disegniamo l’arte’, un’occasione per i più piccoli di diventare grandi artisti, reinterpretando le opere delle collezioni museali dando libero sfogo alla fantasia. La visita e il laboratorio sono gratuiti per i bambini partecipanti (età consigliata dai 5 ai 10 anni), mentre è previsto un biglietto di 4 euro per gli adulti accompagnatori, tranne se in possesso di Abbonamento Musei Lombardia. La prenotazione è obbligatoria al numero 0341 286729 o all’indirizzo educazione.musei@comune.lecco.it .