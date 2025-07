MUSEO ARCHEOLOGICO: IL 10 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DEI RESTAURI

LECCO – Si svolgerà il prossimo giovedì 10 luglio alle 18 nella sala conferenze del Civico Planetario di Lecco, la presentazione dei recenti restauri di diversi manufatti metallici conservati nel Museo Archeologico di Palazzo Belgiojoso.

“Un’ulteriore passo avanti per il nostro sistema museale urbano – commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Presentiamo infatti il frutto di preziosi restauri, coordinati e guidati dalla Soprintendenza, che permettono di riportare all’antico splendore importanti opere e rendere ancora più fruibile e attraente il percorso di visita del Museo Archeologico di Lecco. Un’azione che trova spazio anche nella volontà dell’amministrazione comunale di investire sul rinnovamento, sull’adeguamento e sugli interventi di riqualificazione di cui necessitano i nostri musei”.

Gli interventi conservativi, realizzati nel laboratorio di Franco Blumer con la supervisione scientifica della competente soprintendenza, offrono un’inedita occasione per conoscere i reperti archeologici, i loro problemi di conservazione e il lavoro dei restauratori di queste delicate testimonianze del nostro antico passato. I materiali restaurati sono tra i più rappresentativi ed emblematici tra quelli esposti, in quanto provenienti da diverse epoche (dall’età del Bronzo a quella altomedievale) e prevalentemente da siti archeologici dell’odierno territorio provinciale di Lecco, come Casatenovo, Barzio e Garlate.

L’intervento è stato lungo (circa un anno) e complesso, articolato in più fasi: dall’analisi dei reperti per la definizione dettagliata degli interventi da svolgere, alla procedure di gara, fino all’intervento vero e proprio. Sono stati restaurati sia materiali esposti, sia, per la prima volta, pezzi conservati nei depositi e collezioni di studio del Simul.

Al momento interverranno la vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza, la funzionaria archeologa per la Soprintendenza Abap CO-LC Alice Maria Sbriglio e l’archeologo e conservatore del Simul Nicolò Donati, il restauratore Franco Blumer, coordinati dal direttore del Simul Mauro Rossetto. Al termine della conferenza sarà possibile partecipare a una visita guidata del museo.