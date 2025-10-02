MUSICA E MEMORIA A LAORCA: UNA SERATA PER RICORDARE MATTEO PENSOTTI

LECCO – Un pubblico attento e commosso ha riempito la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Laorca per l’evento “Elevazione musicale ricordando Matteo”, un concerto dedicato al ricordo e alla spiritualità, reso possibile dalla sensibilità artistica di due formazioni corali del territorio. Protagonisti della serata sono stati il Gruppo corale “Ad Libitum”, diretto da Daniela Garghentini, e l’Ensemble femminile “Cum Corde”, guidato da Anna Fruet. Le due realtà musicali hanno offerto al pubblico un repertorio di brani raffinati, scelti con cura per accompagnare un percorso di riflessione e memoria.

Il titolo della serata, “Mia giovinezza, un’altra sei più bella”, ha fatto da filo conduttore a una serata intensa, che ha saputo trasformare il dolore in arte e la memoria in emozione condivisa. Attraverso la musica, il ricordo di Matteo Pensotti ha assunto nuove forme, toccando i cuori di tutti i presenti.

“Non possiamo che esser grati a chi ha reso possibile tutto questo”, è stato il commento di molti presenti al termine del concerto. Un’iniziativa che ha saputo unire bellezza, spiritualità e comunità in un momento di forte significato collettivo.

La serata è stata realizzata con il supporto di diverse realtà associative del territorio, che hanno collaborato per trasformare questo ricordo in un gesto vivo, partecipato e profondamente sentito.