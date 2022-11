LECCO – Lutto nel mondo della musica per la scomparsa del maestro Angelo Sormani, classe 1965, compositore di fama internazionale e grande musicista.

Direttore dal 1999 al 2021 del Corpo Musicale “A. Manzoni” di Lecco e dal 2007 al 2020 dell’Antico e Premiato Corpo Musicale di Mariano Comense, attualmente dirigeva il Corpo Musicale “S. Cecilia” di Costa Masnaga, l’ensemble “I Corni della Scala” e l’Insubria Wind Orchestra (IWO), di cui è stato fondatore. Nella sua carriera ha collaborato come trascrittore, direttore e compositore con festival e progetti musicali, ottenendo inoltre significativi riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali e venendo scelto come docente di masterclass, ospite delle principali bande d’Italia e membro di giuria di concorsi.

Lo ricorda così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Il maestro Sormani è stato direttore della Banda Manzoni per tutti i 20 anni della mia presidenza: ha saputo prendere per mano il Corpo Musicale, che viveva un periodo di difficoltà, e ricostruire un grande gruppo di docenti e allievi, portandolo al livello che oggi tutti conosciamo. In questo periodo è nato e cresciuto tra noi un rapporto eccezionale, di stima e amicizia. La sua scomparsa mi addolora profondamente: grazie Angelo per quanto hai generosamente dato alla Città di Lecco, ai giovani, alla cultura”.

L’Amministrazione comunale esprime la sua vicinanza alla moglie Caterina e ai figli.